В Москве завершился митинг против передачи Курил Японии Без происшествий

На Суворовской площади в Москве завершился согласованный митинг против возможной передачи Курильских островов Японии. Мероприятие прошло в воскресенье.

Акция прошла спокойно, без происшествий, передает «Интерфакс». По словам лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова, она собрала около 2 тыс. участников. Представитель московского департамента региональной безопасности Елена Романова сообщила агентству, что согласованная численность участников акции — 500 человек.

Ранее в воскресенье аналогичная акция прошла в Хабаровске. Организатор – КПРФ. Мероприятие также было согласовано с властями. По данным мэрии, в митинге приняли участие около 100 человек при утвержденном количестве участников 500 человек, отмечает «Интерфакс».