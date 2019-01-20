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20.01.19 / 19:30 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Роспотребнадзор не обнаружил вредных веществ в воздухе на В.О.

Информации о выбросах загрязняющих веществ также не поступало

Управление Роспотребнадзора по Петербургу не обнаружило превышения гигиенических нормативов после исследования воздуха на Васильевском острове. Об этом в ведомстве сообщили в воскресенье.

Информации об аварийных и залповых выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух в управление также не поступало. Вместе с тем Роспотребнадзор продолжит контролировать ситуацию.

Добавим, Роспотребнадзор совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» провели исследование воздуха на территории Васильевского острова после жалоб жителей на запах нефтепродуктов. Из-за резкого неприятного запаха у некоторых горожан начала болеть голова. Между тем газовики не обнаружили утечки газа, в ГУ МЧС также не определили источник запаха.

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