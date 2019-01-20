Специалисты не подтвердили утечку газа на В.О. Ранее на острый запах пожаловались жители

Специалисты «ПетербургГаза» не подтвердили утечку газа на Васильевском острове, об этом же сообщили в администрации Василеостровского района. Об этом накануне пишет «Фонтанка».

Аварийные бригады газовиков провели замеры по всей территории острова и ничего не обнаружили, указывает издание. В ГУ МЧС также не определили источник запаха. В пресс-службе «Водоканала» заверили, что запах не связан с объектами и сетями предприятия.

Накануне жители Васильевского острова пожаловались в социальных сетях на резкий неприятный запах. У некоторых горожан начались головные боли.