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20.01.19 / 13:31 Новости / Петербург и Ленобласть

Специалисты не подтвердили утечку газа на В.О.

Ранее на острый запах пожаловались жители

Фото АБН

Специалисты «ПетербургГаза» не подтвердили утечку газа на Васильевском острове, об этом же сообщили в администрации Василеостровского района. Об этом накануне пишет «Фонтанка».

Аварийные бригады газовиков провели замеры по всей территории острова и ничего не обнаружили, указывает издание. В ГУ МЧС также не определили источник запаха. В пресс-службе «Водоканала» заверили, что запах не связан с объектами и сетями предприятия.

Накануне жители Васильевского острова пожаловались в социальных сетях на резкий неприятный запах. У некоторых горожан начались головные боли.

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