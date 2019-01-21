Дорожники вывезли с улиц Петербурга 406 тыс. куб. м снега за неделю За неделю выпал 31 см снега

Дорожные предприятия вывезли с улиц Петербурга 406 тыс. куб. м снега с 14 по 20 января. Об этом в понедельник сообщили в комитете по благоустройству.

За этот период на улицах Петербурга трудились 16 тыс. смен уборочной техники и 9,6 тыс. смен работников ручного труда. За неделю выпал 31 см снега. С начала сезона высота снежного покрова составила 111 см. В понедельник на улицах города убираются 1154 машин и 1060 дворников.

С начала всего сезона дорожники вывезли 1 млн 240 тыс. куб. м снега. Столько же снега собрали за весь зимний сезон 2014-2015 годов с ноября по апрель.

Отметим, работу спецтехники можно отследить на интерактивной карте. Кроме того, горячая линия комитета круглосуточно принимает обращения горожан о зимней уборке – 576-14-83. Номера телефонов круглосуточных дежурных линий предприятий указаны на сайте Смольного.