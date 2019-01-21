Московская биржа открылась на повышении Индекс Мосбиржи - 2478,72; РТС - 1178,26

Московская биржа в понедельник открылась на повышении. Индекс Мосбиржи вырос на 0,21% и составил 2478,72 пунктов. Индекс РТС поднялся на 0,16% до 1178,26 пунктов.

Ведущий аналитик компании «Олма» Антон Старцев отметил, что в начале торгов возможно продолжение повышения по индексу РТС – с позиций технического анализа, закрепление выше уровня 1150 пунктов указывает на возможность укрепления восходящего тренда. Перспектива нового раунда переговоров между США и КНР по торговым вопросам, возможность увеличения импорта Китаем американских товаров, а также опубликованные в понедельник данные по промпроизводству в КНР лучше прогнозов способствовали сохранению оптимизма на азиатских фондовых площадках. Вместе с тем, в течение дня возможно некоторое «охлаждение» активности нерезидентов в связи с выходным в США, считает аналитик.

На валютном рынке благоприятный внешний фон по-прежнему оказывает поддержку курсу рубля, заявил Старцев. При этом, он добавил, что вблизи уровня 66,0 по паре доллар-рубль возможна приостановка снижения.