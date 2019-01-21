В Петербурге ветераны и блокадники смогут бесплатно ездить на метро с 26 по 28 января В честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

В Петербурге ветераны и блокадники смогут бесплатно ездить на метро 26, 27 и 28 января 2019 года. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

Акция приурочена к празднованию 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Бесплатный проезд предоставляется ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания. Для этого необходимо предъявить удостоверение ветерана Великой Отечественной войны или удостоверения к медали «За оборону Ленинграда» или знаку «Жителю блокадного Ленинграда».

Напомним, о предоставлении бесплатного проезда ветеранам и блокадникам на прошлой неделе сообщил «Горэлектротранс». Предприятие также предоставляется бесплатный проезд с 26 по 28 января. Уточняется, что гражданство и место жительства не влияет на предоставление такого права.