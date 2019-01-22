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22.01.19 / 10:15 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге снимут фильм о Мариинском театре во времена блокады Ленинграда

Роли исполнят молодые актеры петербургских театров

В Петербурге снимут фильм об артистах балета Мариинского театра во времена блокады Ленинграда под названием «Ленинградская сюита». Об этом накануне сообщила режиссер Светлана Николаенко.

Как передает ТАСС, сценарий фильма начали писать еще в 2016 году. Автором является Егор Шилов. Отмечается, что фильм включит в себя несколько жанров: кроме основного художественного сюжета, будут документальные записи интервью блокадников. Съемки пройдут как в Петербурге, так и в Выборге. Роли исполняют молодые актеры петербургских театров.

Съемки картины должны закончиться до конца этого года, в случае успешного финансирования проекта. Николаенко рассказала, что в настоящее время идет сбор денег на съемки фильма на одной из краудфандинговых платформ. По ее словам, многим понравилась идея фильма. Организаторов поддерживает все больше и больше людей. Авторы проекта нацелены на показы фильма в кинотеатрах Петербурга и Москвы, на которых демонстрируются фильмы независимых режиссеров.

Отметим, с 1935 по 1992 годы Мариинский театр назывался театром имени С.М. Кирова. Театра был открыт 2 октября 1860 года. Мариинский он назван в честь императрицы Марии Александровны, супруги Александра II.

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