Сбербанк запустил программу ипотечного страхования жизни для инвалидов

Сбербанк сделал ипотечное страхование жизни доступным для людей с инвалидностью – теперь они могут воспользоваться специальной программой ипотечного страхования «Защищенный кредит». Об этом в кредитной организации рассказали во вторник.
В банке пояснили, что при оформлении ипотеки клиенты также могут заключить договор страхования жизни и здоровья, в том числе в «Сбербанк страхование жизни» по программе «Защищенный заемщик». Ранее она была недоступна для инвалидов, поскольку риск утраты трудоспособности к ним не применим.
Теперь же «Сбербанк страхование жизни» внес изменения в программу. Программа позволяет защитить клиентов с инвалидностью от риска смерти из-за несчастного случая или болезни. При наступлении страхового события задолженность клиента перед банком погасит страховщик.
При этом заключение договора страхования позволяет получить скидку при оформлении ипотеки в размере 1 п. п. к заявленной ставке. В Сбербанке отметили, что программа уже доступна во всех отделениях банка.
Ранее Сбербанк запустил акцию по брокерскому обслуживанию. Согласно ее условиям, банк не будет взимать комиссию и плату за обслуживание. Акция продлится до 31 марта 2019 года.
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Реплики
Страховка в любом случае позволяет обезопасить себя и своих родственников от долгов по кредиту в случае наступления страхового случая. Если есть какие-то риски, стоит позаботиться обо всём заранее.