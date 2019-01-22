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22.01.19 / 09:21 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге во вторник ослабнут морозы

Днем будет идти небольшой снег

Фото info-petersburg.ru

В Петербурге во вторник, 22 января, ожидается потепление до -9…-11 гр. днем. Об этом накануне сообщили в Главном управлении МЧС по Петербургу.

Ночью температура воздуха достигнет -18…-20 гр., а в пригородах местами и -23 гр. Погода в городе облачная, с прояснениями в ночное время. Днем будет идти небольшой снег, а ночью преимущественно без осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер ночью северо-западный, западный 3-8 м/с, днем западный, юго-западный 5-10 м/с.

На дорогах Петербурга гололедица. В связи с этим МЧС рекомендует использовать покрышки, соответствующие погодным условиям. Кроме того, спасатели посоветовали соблюдать скоростной режим, ПДД и ездить с включенными противотуманными фонарями.

Напомним, в понедельник в Петербурге температура воздуха опустилась до -20 градусов в ночное время суток. Днем столбик термометра колебался от -15 до -17 градусов. На дорогах была гололедица. А ветер усилился до 6-11 м/с, днем – до 4-9 м/с.

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