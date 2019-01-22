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22.01.19 / 21:08 Новости / Россия и мир

У оператора Yota сменился гендиректор

Этот пост покинул Влaдимир Добрынин

Гендиректор виртуального сотового оператора Yota Владимир Добрынин покидает свой пост. Об этом в компании сообщили во вторник.

Временно исполнять его обязанности будет финансовый директор Yota Саид Мунаев, передает ТАСС. Уточняется, что Добрынин ушел из компании по собственному желанию и планирует сосредоточиться на развитии собственных международных проектов.

Добавим, Добрынин занял пост гендиректора Yota осенью 2016 года. До этого он был операционным директором оператора. Yota является брендом компании «Скартел» (на 100% принадлежит «Мегафону» и работает на его сети).

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