У оператора Yota сменился гендиректор Этот пост покинул Влaдимир Добрынин

Гендиректор виртуального сотового оператора Yota Владимир Добрынин покидает свой пост. Об этом в компании сообщили во вторник.

Временно исполнять его обязанности будет финансовый директор Yota Саид Мунаев, передает ТАСС. Уточняется, что Добрынин ушел из компании по собственному желанию и планирует сосредоточиться на развитии собственных международных проектов.

Добавим, Добрынин занял пост гендиректора Yota осенью 2016 года. До этого он был операционным директором оператора. Yota является брендом компании «Скартел» (на 100% принадлежит «Мегафону» и работает на его сети).