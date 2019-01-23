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23.01.19 / 15:01 Новости / Россия и мир / Финансы

Официальный доллар подешевел почти на 22 копейки

Евро – на 16,8 копеек

В среду Центробанк РФ понизил курс доллара на 21,81 копейку. Официальный доллар на четверг будет стоить 66,3318 рублей за «американца».

При этом курс евро регулятор опустил на 16,8 копеек. Официальный курс составит 75,3861 рублей.

Добавим, на Московской бирже основные валюты торгуются в красной зоне. По фиксингу на 14:45 по московскому времени, доллар теряет 37,5 копеек и стоит 66,16 рублей. Курс евро опустился на 39,25 копеек – до 75,1675 рублей.

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