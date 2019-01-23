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23.01.19 / 10:06 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге скончался писатель Михаил Ахманов

В возрасте 73 лет

В Петербурге скончался писатель Михаил Ахманов. Об этом стало известно накануне из поста депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского.

По словам Вишневского, Ахманов скончался 10 января. Ему было 73 года.

Ахманов начал заниматься переводами фантастики с конца 1980-х годов. Первая книга за его авторством вышла в 1996 году. Он получил несколько литературных премий за свои произведения, в том числе премию Александра Беляево и премию фестиваля «Невский проспект».

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