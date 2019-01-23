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23.01.19 / 20:55 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

S7 Airlines запускает прямые рейсы Петербург — Пальма-де-Майорка

Авиакомпания также начнет летать в Барселону, Ниццу и Анапу

S7 Airlines запускает прямые регулярные рейсы из «Пулково» в город Пальма-де-Майорка. Об этом в среду сообщили в пресс-службе петербургского аэропорта.

Полеты будут осуществляться с 26 апреля 2019 года по вторникам и пятницам. Кроме того, с 28 апреля S7 открывает регулярные рейсы в Барселону (по средам и воскресеньям), а с 1 июня авиакомпания будет летать в Ниццу дважды в неделю.

Полеты из Петербурга в Анапу будут выполняться с 26 апреля 2019 года до трех раз в неделю. Помимо этого, с мая 2019 года S7 открывает регулярные рейсы Петербург — Иркутск. В «Пулково» отметили, что прямого авиасообщения между городами не было с 2012 года.

Добавим, по итогам прошлого года S7 Airlines вошла в топ-3 авиакомпаний по объему перевозок из «Пулково». Всего авиакомпания обслужила в Петербурге около 1,4 млн пассажиров, что на 20% больше год к году. В 2019 году с учетом новых маршрутов география полетов S7 из «Пулково» будет включать 21 направление.

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