S7 Airlines запускает прямые рейсы Петербург — Пальма-де-Майорка

S7 Airlines запускает прямые регулярные рейсы из «Пулково» в город Пальма-де-Майорка. Об этом в среду сообщили в пресс-службе петербургского аэропорта.
Полеты будут осуществляться с 26 апреля 2019 года по вторникам и пятницам. Кроме того, с 28 апреля S7 открывает регулярные рейсы в Барселону (по средам и воскресеньям), а с 1 июня авиакомпания будет летать в Ниццу дважды в неделю.
Полеты из Петербурга в Анапу будут выполняться с 26 апреля 2019 года до трех раз в неделю. Помимо этого, с мая 2019 года S7 открывает регулярные рейсы Петербург — Иркутск. В «Пулково» отметили, что прямого авиасообщения между городами не было с 2012 года.
Добавим, по итогам прошлого года S7 Airlines вошла в топ-3 авиакомпаний по объему перевозок из «Пулково». Всего авиакомпания обслужила в Петербурге около 1,4 млн пассажиров, что на 20% больше год к году. В 2019 году с учетом новых маршрутов география полетов S7 из «Пулково» будет включать 21 направление.
114 SQL queries done. Page generation took 0,148 seconds.