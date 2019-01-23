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23.01.19 / 13:59 Банки / Новости / Россия и мир

Сбербанк планирует отменить комиссию за переводы внутри банка

Но точные сроки неизвестны

Сбербанк уже отменил комиссии за внутрибанковские переводы для некоторых категорий клиентов, а в будущем планирует полностью отказаться от таких комиссий. Об этом в среду рассказал глава кредитной организации Герман Греф.

По его словам, комиссии полностью отменены «для крупных партнеров – работодателей, зарплатников», цитирует ТАСС. Другие пакеты введены для еще части клиентов. Однако сроки полной отмены комиссий внутри Сбербанка Греф не назвал, отметив, что это «длительный процесс».

На прошлой неделе стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Центробанк и Минфин проанализировали рынок денежных переводов в России. Результаты исследования стороны направили в правительство, писал «Коммерсантъ». В докладе они предлагают обязать банки уравнять комиссии за внутри- и межрегиональные переводы в рамках одной кредитной организации. Кроме того, стороны хотят обязать банки присоединиться к создаваемой ЦБ системе быстрых платежей (СБП). Тогда же отмечалось, что Сбербанк является фактически монополистом на рынке денежных переводов.

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Реплики

  1. иван 23.01.2019 at 15:54 - Reply

    Хорошая новость. Долго ждали этого, на самом деле. Так что осталось дождаться, когда в реале исполнится обещание

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