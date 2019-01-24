Биржевой курс евро опустился ниже 75 рублей Доллар стоит около 66 рублей на бирже

Курс евро опустился ниже 75 рублей в ходе торгов. Об этом в четверг свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.

Однако по фиксингу на 11:31 по московскому времени, евро подешевел на 25 копеек и стоит 75 рублей. Минимум в четверг составил 74,7550 рублей.

Курс доллара к этому времени составляет около 65,98 рублей (-9 копеек). Минимально курс опускался до 65,9050 рублей за «американца».

Добавим, курс доллара опустился ниже 66 рублей впервые с 7 декабря 2018 года. Евро тестирует отметку ниже 75 рублей впервые с 14 декабря.