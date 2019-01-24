Аудиторы нашли у комитета по печати Петербурга более 500 нарушений на 4 млрд рублей Например, не пересматривали тарифы последние 10 лет

Аудиторы Контрольно-счетной палаты (КСП) Петербурга нашли более 500 нарушений на общую сумму более 4 млрд рублей в работе комитета по печати и подведомственных ему учреждений — «Городского центра рекламы и праздничного оформления» и «Городской рекламы и информации». Об этом в КСП сообщили в четверг.

В числе нарушений комитета – отсутствие пересмотра тарифов, нарушения в расчете инфляции, перекладывание обязанностей с сотрудников учреждений на специализированные службы, аренда помещений по завышенной стоимости и выплата необоснованных премий. Кроме того, «Городской центр рекламы и праздничного оформления» в течение нескольких лет не использует и не сдает в аренду городские украшения, но платит за их хранение.

Кроме того, проверка КСП выявила недостатки в работе комитета по печати как учредителя и главного распорядителя бюджетных средств. В 2018 году Комитет по печати выделил ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» 6,9 млн рублей на навигационное обеспечение к проведению чемпионата мира по футболу. Но деятельность по информационному обеспечению города не относится к работе этого учреждения, то есть допущено нарушение статьи 158 Бюджетного кодекса РФ.

В 2014 году комитет по печати вовремя не утвердил схему размещения рекламных конструкций. Их должны были были утвердить до 1 января 2014 года. Фактически схема была принята 17 апреля 2014 года, а торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Петербурге состоялись только 4 сентября 2017 года. Это повлекло недопоступление доходов в бюджет в виде государственной пошлины за выдачу разрешений на право установки и эксплуатации конструкций, так как почти 80% конструкций в проверяемый период размещались без разрешений.

В целом комитет по печати допустил, что в бюджет Петербурга не поступили 3,9 млрд рублей. В частности, ГКУ «Городского центра рекламы и праздничного оформления» («ГЦРПО») и комитет по управлению городским имуществом в 1995 году заключили договор поручения, согласно которому «ГЦРПО» получило право от имени комитета заключать контракты на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Но этот документ противоречит статье 15 ФЗ «О защите конкуренции». В результате бюджет Петербурга недополучил 609,7 млн рублей. Договор поручения был расторгнут в октябре 2017 года.

Еще более 19,8 млн рублей бюджет не получил в связи с тем, что комитет по печати не выполнил распоряжение о ежегодном установлении тарифных расценок. Те тарифы, которые установил Комитет по печати в 2007 году, не пересматривались более 10 лет.

В 2017 году комитет по печати провел конкурс на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, но начальная цена лотов была сформирована без учета инфляционных рисков при условии заключения договоров сроком на 10 лет. По подсчетам аудиторов, это повлекло недопоступление доходов в сумме не менее 3,1 млрд рублей.

ГКУ «ГРИ» и ГКУ «ГЦРПО» также допустили нарушения по взысканию расходов на демонтаж и хранение незаконно установленных рекламных конструкций с их владельцев. Недопоступление доходов в бюджет города составило более 71 млн рублей.

Кроме того, проверка показала неэффективное использование ресурсов и собственных средств предприятий. Более 700 тыс. рублей в 2014-2017 годах «ГРИ» направило на оплату услуг по сканированию и сохранению листов документов, внесению данных в различные информационные системы при наличии аналогичных должностных обязанностей у сотрудников учреждения.

В 2017 и в 2018 году ГКУ «ГРИ» заключило договоры субаренды в поселке Белоостров для хранения демонтированных рекламных конструкций. Стоимость субаренды составила более 137 рублей за 1 кв. м. Однако если бы договор заключался напрямую с собственником земли, то стоимость аренды составила бы 40 рублей. Экономия бы составила 1,9 млн рублей. Комитет по печати не принял вовремя меры по координации деятельности ГКУ «ГЦРР» и ГКУ «ГРИ» в части уничтожения демонтированных рекламных конструкций. Порядок уничтожения был утвержден только в 2015 году. Это повлекло излишние расходы в размере не менее 33,6 млн рублей на хранение конструкций. Также ГКУ «ГЦРПО» с 2016 года не эксплуатирует праздничное оборудование стоимостью более 28,7 млн рублей. Оно не используется для украшения города и не сдается в аренду, при этом учреждение ежегодно оплачивает аренду складов и земельных участков, на которых хранится данное оборудование. В ходе контрольного мероприятия обнаружилось, что предприятия осуществили излишние расходы на изготовление отдельных элементов праздничного оформления, на работы по переносу световых композиций, на оплату услуг по страхованию неиспользуемого оборудования. Комитет и подведомственные ему учреждения допустили нарушения порядка и условий оплаты труда сотрудникам СПб ГУП «ГЦРР» на общую сумму 5,8 млн рублей.

С 2014 по 2018 год при увольнении сотрудников по соглашению сторон произведены выплаты 33 сотрудникам денежной компенсации, не предусмотренной трудовыми договорами и локальными нормативными актами. Кроме того, директорам СПб ГУП «Городской центр размещения рекламы» выплачивали поощрения, надбавки и квартальные премии в общей сумме 2,1 миллиона рублей. При этом отсутствовали соответствующие акты председателя, устанавливающие размер таких выплат.

Проверка проходила под руководством аудитора Контрольно-счетной палаты Юрия Шутова. Аудиторы просмотрели финансовые документы за период с 2014 по 2018 годы. Отчет о результатах проверки направлен временно исполняющему обязанности губернатора Александру Беглову, председателю Законодательного собрания Вячеславу Макарову, прокурору Петербурга Сергею Литвиненко, а также в управление Федеральной налоговой службы и в УФАС. Добавим, в 2019 году Контрольно-счетная палата проведет плановую проверку деятельности Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.