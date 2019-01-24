Metro решил обновить более 70% гипермаркетов в России К лету текущего года

Metro Cash & Carry решил обновить более 70% гипермаркетов в России. Об этом компания сообщила в четверг.

Всего организация намерена заменить 67 гипермаркетов, передает «Коммерсантъ». Реконцепция должна закончиться к лету текущего года. Ее цель – создание новых для сети форматов.

Metro запланировала создание трех форматов. Первый – универсальный магазин розничной торговли для частных покупателей и предпринимателей. Второй формат – магазин для трейдеров, которые занимаются оптовыми поставками. Третий – магазин для частных предпринимателей. В последнем формате компания решила сделать более удобную выкладку товара, другое освещение и расположить ассортимент высокого качества.

Компания планирует обновить в основном универмаги. Точки продаж третьего формата должны открыть в городах-миллионниках.

Отметим, в 2017-2018 финансовом году продажи Metro в России упали на 16,3% год к году. Общие продажи составили 2,8 млрд евро. Ранее компания решила временно отказаться от ограничений на выдачу клиентских карт. Они будут действительны до 31 декабря 202 года.