Все новости

24.01.19 / 18:23 Новости / Россия и мир / Экономика

Metro решил обновить более 70% гипермаркетов в России

К лету текущего года

Metro Cash & Carry решил обновить более 70% гипермаркетов в России. Об этом компания сообщила в четверг.

Всего организация намерена заменить 67 гипермаркетов, передает «Коммерсантъ». Реконцепция должна закончиться к лету текущего года. Ее цель – создание новых для сети форматов.

Metro запланировала создание трех форматов. Первый – универсальный магазин розничной торговли для частных покупателей и предпринимателей. Второй формат – магазин для трейдеров, которые занимаются оптовыми поставками. Третий – магазин для частных предпринимателей. В последнем формате компания решила сделать более удобную выкладку товара, другое освещение и расположить ассортимент высокого качества.

Компания планирует обновить в основном универмаги. Точки продаж третьего формата должны открыть в городах-миллионниках.

Отметим, в 2017-2018 финансовом году продажи Metro в России упали на 16,3% год к году. Общие продажи составили 2,8 млрд евро. Ранее компания решила временно отказаться от ограничений на выдачу клиентских карт. Они будут действительны до 31 декабря 202 года.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2019

113 SQL queries done. Page generation took 0,163 seconds.