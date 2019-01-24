Прокуратура и Роспотребнадзор обнаружили тараканов на «Сестрорецком хлебозаводе» Ведомство внесло представление главе компании и завела два дела

Сотрудники прокуратуры Курортного района и территориального отдела Роспотребнадзора проверили соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства ООО «Сестрорецкий хлебозавод». Об этом в петербургской прокуратуре сообщили в четверг.

Выяснилось, что дезинфекция на предприятии проведена некачественно, не соблюдаются условия хранения сырья и готовой продукции, производственное помещение плохо защищено от грызунов и насекомых, указывают в ведомстве. Кроме того, в ходе проверки специалисты обнаружили тараканов в производственном цеху.

В результате районная прокуратура внесла представление об устранении нарушений руководителю организации. Также ведомство завело два дела по ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Все материалы направлены в Роспотребнадзор.

Добавим, осенью прошлого года прокуратура и Роспотребнадзор заметили тараканов в одном из детсадов Курортного района. Всего сотрудники ведомств проверили три дошкольных учреждения, администрации которых заключили госконтракты на организацию питания с ООО «Квадрат». Помимо насекомых, в пищеблоках прокуратура нашла и другие нарушения санитарных требований.