Прокуратура обнаружила тараканов в пищеблоке одного из детсадов Курортного района И другие нарушения

Прокуратура Курортного района Петербурга с участием территориального отдела Роспотребнадзора провела проверку организации питания в детсадах №№ 22, 26 и 27, в результате которой нашла несколько нарушений санитарных требований. Об этом в ведомстве сообщили в среду.

В прокуратуре пояснили, что в сентябре администрации детсадов заключили госконтракты с ООО «Квадрат». Компания должна была поставлять продукты, организовать их хранение в соответствии с нормами, а также проводить ежедневные проверки продукции и обеспечивать чистоту пищеблоков.

Ведомство выяснило, что в пищеблоках указанных садов журналы бракеража велись неправильно, мясо хранилось с нарушением температурного режима, а также использовался разделочный инвентарь с дефектами поверхностей. Помимо этого, в пищеблоках не проводили ежедневную уборку, а пища готовилась поварами в украшениях и с длинными ногтями. При этом в одном из пищеблоков специалисты обнаружили тараканов на стене, полу и разделочных досках.

В результате прокуратура вынесла гендиректору ООО «Квадрат» представление об устранении нарушений. Решается вопрос о привлечении организации к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что горожане потребовали от властей скорее решить вопрос с открытием детского сада на Пулковском шоссе. Объект уже достроен, но все еще стоит пустым. По данным активистов, город планирует выкупить детсад только в 2019 году. Таким образом, готовый детсад «простаивает».