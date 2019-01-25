«Аэрофлот» отменил более 130 рейсов из Москвы Из-за непогоды

Компания «Аэрофлот» отметила более 130 рейсов из аэропорта «Шереметьево» из-за непогоды на выходных. Об этом компания сообщила в пятницу.

На субботу отменено 68 рейсов. На воскресенье – 63 рейса. Отменяются в том числе рейсы в Лондон, Стамбул, Милан, Хельсинки и другие города.

Еще у части рейсов поменяется время вылета, оно изменится на более позднее. В субботу отложат 75 рейсов, а в воскресенье – 96 рейсов.

«Аэрофлот» обещает, что обеспечит ожидающих всем необходимым. Оповещение ведут через центр информации и бронирования авиакомпании.

В субботу в Москву придет самый длительный снегопад за эту зиму. Он продлится три дня. За выходные выпадет не менее 20 мм осадков. Кроме того, в столице потеплеет: с -12…14 в субботу до -3…5 в воскресенье.