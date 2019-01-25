СМИ: Из БЦ «Лахта-2» эвакуировали 267 человек Полиция не обнаружила взрывных устройств

Из бизнес-центра «Лахта-2» эвакуировали 267 человек. Об этом в пятницу пишет АН «Оперативное прикрытие».

По информации издания, накануне в 18 часов по московскому времени судебный участок №150 в Пушкине и Василеостровский районный суд на Среднем проспекте получили анонимные электронные письма о заминировании здания.

В письме говорилось, что несколько взрывчаток в пакетах и сумках «сотрудники» оставили в «Лахта-2». «Если нужны жертвы, они будут и без эвакуации. Ответственность берем на себя полную», — добавили авторы письма. Полиция эвакуировала 267 человек, однако взрывных устройств не обнаружила.

Напомним, в конце ноября 2018 года полиция эвакуировали посетителей ТЦ «Смайл». Это началось в 14 часов из-за анонимного звонка о заминировании здания. Однако кинологи не нашли опасных предметов. Посетителей запустили обратно.