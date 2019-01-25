Тяжелую гусеничную технику на парад 27 января доставят на тралах Чтобы не повредить асфальт

Тяжелую гусеничную технику на парад в честь Дня снятия блокады доставят на Дворцовую площадь на тралах. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Западного венного округа.

Как передает 78.ru, это сделают ради того, чтобы не повредить асфальт. Полуприцепы доставят 15 единиц техники: танки Т-34, Т-72, боевые машины пехоты.

Кроме того, в канун 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) вместе с фронтовиками, блокадниками, юнармейцами и жителями Петербурга возложат цветы и венки к мемориалам и на могилы павших защитников Ленинграда в годы блокады. Церемонии пройдут на Невском проспекте у таблички, оповещавшей граждан об опасности при артобстреле, на Пискаревском, Серафимовском, Смоленском, Богословском, Невском воинском кладбищах, на площади Победы, у Арки Победы в Красном Селе, а также у памятника Маршалу Советского Союза Леониду Говорову. Рота почетного караула ЗВО на мемориалах проведёт ритуал отдания воинских почестей в сопровождении военного оркестра. На митингах памяти офицеры, солдаты и петербуржцы расскажут о подвигах ленинградцев при защите города.

Напомним, парад на Дворцовой площади начнется в 10 утра в воскресенье. В нем примут участие более 2,5 тыс. человек и 80 единиц техники. На парад приедут 90 участников обороны Ленинграда.