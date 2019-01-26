Продажи подержанных электромобилей в России в 2018 году выросли в два раза год к году До 2 239 автомобилей

Продажи подержанных электромобилей в России в 2018 году выросли в два раза год к году. Об этом в субботу сообщило аналитическое агентство «Автостат».

Всего в прошлом году в России продали 2 239 электромобилей с пробегом. Больше 90% машин — Nissan Leaf – 2 092 машины. Также популярны Mitsubishi I-MiEV и Tesla Model S. Их продажи составили по 51 электромобилю.

Напомним, рынок новых электромобилей в России в прошлом году также вырос. Он увеличился в 1,5 раза год к году. Всего было реализовано 114 машин. Самая популярная модель — Nissan Leaf.