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26.01.19 / 17:32 Новости / Россия и мир / Экономика

Продажи подержанных электромобилей в России в 2018 году выросли в два раза год к году

До 2 239 автомобилей

Фото: комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга

Продажи подержанных электромобилей в России в 2018 году выросли в два раза год к году. Об этом в субботу сообщило аналитическое агентство «Автостат».

Всего в прошлом году в России продали 2 239 электромобилей с пробегом. Больше 90% машин — Nissan Leaf – 2 092 машины. Также популярны Mitsubishi I-MiEV и Tesla Model S. Их продажи составили по 51 электромобилю.

Напомним, рынок новых электромобилей в России в прошлом году также вырос. Он увеличился в 1,5 раза год к году. Всего было реализовано 114 машин. Самая популярная модель — Nissan Leaf.

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