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26.01.19 / 19:58 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

«Теплосеть» перенесла срок завершения работ на Красноармейской улице

Там нашли новый дефект

Фото: gov.spb.ru

«Теплосеть Санкт-Петербурга» перенесла срок завершения работ на Красноармейской улице. Об этом в компании сообщили в субботу.

Специалисты организации устранили дефект на трубе у дома №5 по 8-ой Красноармейской улице. При запуске обнаружен дефект на другой трубе – у дома №7 по 11-ой Красноармейской улице. В зоне нарушения 217 зданий. «Теплосеть» заявила, что закончит работы к 16:00 часам 27 января.

Напомним, трубу на 8-ой Красноармейской прорвало накануне. Всю улицу заволокло паром. В зоне аварии оказались 154 жилых дома.

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