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27.01.19 / 12:56 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика / Россия и мир

Германия выделит 12 млн евро на проекты в Петербурге в память о блокаде Ленинграда

В частности, на реконструкцию больницы и создание российско-германского центра

Власти Германии выделят порядка 12 млн евро в качестве гуманитарного жеста на помощь ныне здравствующим блокадникам. Совместное заявление министров иностранных дел ФРГ и России Хайко Мааса и Сергея Лаврова в воскресенье опубликовали пресс-службы МИД двух стран.

В частности, средства направят на реконструкцию госпиталя для ветеранов войн, а также создание российско-германского Центра встреч в Петербурге для российской и немецкой общественности и блокадников. Отмечается, что решение основано «на признании ответственности за совершенные в те годы от имени Германии преступления».

Добавим, полное снятие блокады Ленинграда произошло 27 января 1944. Блокада длилась почти 900 дней. В воскресенье, в честь 75-летия снятия блокады в Петербурге прошел военный парад. Также в городе запланированы концерты, а вечером на Дворцовой площади намечена программа «Салют над Ленинградом».

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