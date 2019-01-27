Кремль отверг отправку российских бойцов в Венесуэлу «У страха глаза велики», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Кремль отверг информацию о том, что в Венесуэлу направлены бойцы из России для охраны президента Николаса Мадуро. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», которая вышла в воскресенье.

«Да нет, конечно», – сказал Песков, отвечая на вопрос, подтверждает ли Россия направление в Венесуэлу российских бойцов. «У страха глаза велики», – добавил он.

Ранее на этой неделе председатель национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о незаконности правительства Мадуро. Он объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. После этого Гуайдо поддержали власти США, Канады, Бразилии и других стран. Поддержку Мадуро, который отказался уйти в отставку, в частности, выразила Россия.

В пятницу Reuters со ссылкой на источники сообщило, что в Венесуэлу прибыли бойцы российских частных военных компаний (ЧВК). По словам собеседников агентства, для охраны Мадуро во время массовых протестов оппозиции.