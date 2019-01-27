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27.01.19 / 18:24 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Около 2,5 тыс. человек пробежали марафон «Дорога жизни» в Ленобласти

Марафон стал юбилейным

Фото 2do2go.ru

Около 2,5 тыс. человек приняли участие в 50-м международном зимнем марафоне «Дорога жизни», посвященном 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом в воскресенье сообщили в правительстве Ленобласти.

Участники пробежали по Дороге жизни от мемориала «Разорванное кольцо» и до мемориала «Цветок жизни». Бегуны преодолели дистанцию в 42 км.

Добавим, старт марафону «Дорога жизни» был дан 21 января 1970 года. Тогда советский сверхмарафонец, житель блокадного Ленинграда Григорий Колгашкин вместе с Олегом Евсеевым, ветераном войны артиллерийским старшиной Дмитрием Китайцевым, а также рабочим Игорем Алексеевым и научным сотрудником Олегом Батовым совершили первый пробег по Дороге жизни.

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