Около 2,5 тыс. человек пробежали марафон «Дорога жизни» в Ленобласти Марафон стал юбилейным

Около 2,5 тыс. человек приняли участие в 50-м международном зимнем марафоне «Дорога жизни», посвященном 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом в воскресенье сообщили в правительстве Ленобласти.

Участники пробежали по Дороге жизни от мемориала «Разорванное кольцо» и до мемориала «Цветок жизни». Бегуны преодолели дистанцию в 42 км.

Добавим, старт марафону «Дорога жизни» был дан 21 января 1970 года. Тогда советский сверхмарафонец, житель блокадного Ленинграда Григорий Колгашкин вместе с Олегом Евсеевым, ветераном войны артиллерийским старшиной Дмитрием Китайцевым, а также рабочим Игорем Алексеевым и научным сотрудником Олегом Батовым совершили первый пробег по Дороге жизни.