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28.01.19 / 11:42 Новости / Политика / Россия и мир / Экономика

Правительство РФ решило контролировать инвестпрограммы всех госкомпаний

Решение принято на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева

Правительство РФ решило жестче контролировать и утверждать инвестиционные программы всех госкомпаний. Об этом в понедельник пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Решение о разработке такого законопроекта появилось на совещании у председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в четверг, 24 января. После подготовки документа начнется формирование подходов к расчету дивидендов этих компаний.

В настоящий момент среди полномочий правительства определение тарифов РЖД, «Газпрома» (на перекачку газа), «Транснефти» (перекачку нефти и нефтепродуктов), «Россетей» (на передачу электричества по сетям). В советы директоров этих компаний входят представители государства, однако пока власть может утверждать инвестпрограммы только РЖД и «Россетей».

Напомним, в пятницу, 25 января, стало известно, что кабмин РФ осуждает вопрос локализации данных с Facebook и Twitter. Об этом рассказал зампред правительства Максим Акимов. По его словам, правительство будет «настойчиво проводить эту политику». Однако о применении санкций речи не идет.

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