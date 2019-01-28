Правительство РФ решило контролировать инвестпрограммы всех госкомпаний Решение принято на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева

Правительство РФ решило жестче контролировать и утверждать инвестиционные программы всех госкомпаний. Об этом в понедельник пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.



Решение о разработке такого законопроекта появилось на совещании у председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в четверг, 24 января. После подготовки документа начнется формирование подходов к расчету дивидендов этих компаний.

В настоящий момент среди полномочий правительства определение тарифов РЖД, «Газпрома» (на перекачку газа), «Транснефти» (перекачку нефти и нефтепродуктов), «Россетей» (на передачу электричества по сетям). В советы директоров этих компаний входят представители государства, однако пока власть может утверждать инвестпрограммы только РЖД и «Россетей».

Напомним, в пятницу, 25 января, стало известно, что кабмин РФ осуждает вопрос локализации данных с Facebook и Twitter. Об этом рассказал зампред правительства Максим Акимов. По его словам, правительство будет «настойчиво проводить эту политику». Однако о применении санкций речи не идет.