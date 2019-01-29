МВК Совета при президенте РФ согласовала заявку на проведение финала Лиги чемпионов УЕФА в Петербурге В 2021 году

Межведомственная комиссия Совета при президенте России согласовала заявку на проведение финала Лиги чемпионов УЕФА – 2021 в Петербурге. Об этом во вторник сообщили в Смольном.

В Москве от Смольного выступал вице-губернатор Владимир Кириллов. Он от имени временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова подтвердил готовность города принять футбольный турнир. Кириллов напомнил комиссии, что в последние годы Петербург провел несколько крупных международных соревнований, включая Кубок конфедераций по футболу в 2017 году и чемпионат мира по футболу в 2018 году.

«На сегодняшний день стадион на Крестовском острове полностью соответствует требованиям УЕФА к проведению финального матча Лиги чемпионов. Кроме того, благодаря прошедшим международным чемпионатам, в нашем городе подготовлено семь современных тренировочных площадок с полноразмерными футбольными полями, создана и функционирует необходимая транспортная, медицинская и гостиничная инфраструктура, позволяющая организовать указанный турнир на самом высоком уровне», — сказал вице-губернатор.

Также Кириллов сообщил, что в настоящее время идет совместная работа с футбольным клубом «Зенит» и Российским футбольным союзом по формированию заявочной книги на проведение финального матча Лиги чемпионов. В ней детально опишут возможности города в части обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности, подготовки городской инфраструктуры, операционного управления транспортными и пешеходными потоками на прилегающей к стадиону территории и иных технических параметров, интересующих УЕФА.

Ранее в ноябре Союз европейский футбольных ассоциация утвердил пять тренировочных площадок в Петербурге для участников Евро-2020. Тренировочными площадками назначены стадионы «Петровский» и «Смена», а также стадионы в Зеленогорске, Павловске и Удельном парке. Напомним, в 2020 году в Петербурге пройдут матчи Чемпионата Европы по футболу. Также игры пройдут еще в 11 европейских городах.