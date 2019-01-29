В районе Тележной улицы с 1 февраля вводят новые ограничения движения Более чем на два года

В Петербурге в районе Тележной улицы с 1 февраля вводятся новые ограничения движения. Об этом во вторник сообщили в государственной административно технической инспекции.

Ограничения вводятся на срок до 15 октября 2021 года. Движение ограничат по Миргородской улице от Кременчугской улицы до улицы Профессора Ивашенцова. Также закрывается направление движения транспорта по Кременчугской улице от Миргородской улицы до Тележной улицы. На этом участке будут проводиться работы по размещению временного ограждения, работы выполняет ООО «Актив».

Также с 1 февраля в городе вводится ряд других ограничений для транспорта. С 1 февраля по 28 февраля закрывается движение транспорта по Ручьевской дорогн от Пискаревского проспекта до дома 131 по Пискаревскому проспекту. С 1 февраля по 2 марта ограничивается движение транспорта по Пулковскому шоссе у Кокколевской улицы и закрывается движение транспорта по Кокколевской улице у Пулковского шоссе. Со 2 февраля по 29 апреля продолжит действовать ограничение движения транспорта по 8-й линии В.О. у дома 13.

Напомним, в январе 2019 года активисты сообщили, что рядом с проблемными домами на Тележной улице перекрыли проезжаю часть. По мнению градозащитников, это якобы свидетельствует о возможном скором сносе зданий. В профильном комитете Смольного и в администрации Центрального района эту информацию отрицают. История с домами на Тележной длится уже более девяти лет, градозащитники требуют их сохранить.