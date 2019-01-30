Компания по космическому туризму в России намерена готовить клиентов к полету один день Полеты начнутся в 2025 году

Компания по космическому туризму в России «Космокурс» намерена готовить клиентов к полету один день. Об этом в среду сообщил генеральный директор организации Павел Пушкин.

«Космокурс» не планирует проводить длительные тренировки перед суборбитальным полетом, передает ТАСС слова Пушкина. Гендиректор компании отметил, что подготовка будет происходить на уровне инструктажа. Пушкин уточнил, что туристы будут проходить медицинский отбор. К полету не будут допущены люди с противопоказаниями, которые аналогичны противопоказаниям против полета на самолете.

По словам главы «Космокурса», программа полета подразумевает полет на высоту 200 км за 15 минут. Туристы будут находиться в невесомости пять минут, уточнил Пушкин.

Отметим, «Космокурс» намерен начать запуск туристов в космос с 2025 года. Компания из США Blue Origin планирует организовать первый запуск туристов в космос в текущем году. Они поднимутся на высоту 100 км на 11 минут. Организация рассчитывает провести инструктаж в два дня.