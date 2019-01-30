ВТБ планирует увеличить ипотечный портфель на 30% За 2018 год банк нарастил розничный кредитный портфель на 25%

ВТБ планирует увеличить ипотечный портфель на 30% с учетом приобретенных банков в течение 2019 года. Об этом сообщил зампред правления банка Анатолий Печатников, передает «РИА Новости».



При этом за 2018 год банк нарастил розничный кредитный портфель на 25%, передает «Прайм». По итогам года он составил 2,822 трлн рублей. Кроме того, ВТБ занимает 18,97% на рынке розничных кредитов по состоянию на 1 января. За год доля банка выросла на 0,44 п.п.

Добавим, в понедельник, 28 января, стало известно, что ВТБ увеличил свою долю в En+ до 22%. Ранее доля компании составляла 7,65%. Кроме того, банк передал другим лицам права голоса по 16% бумаг.