Ученые: Аэробика улучшает мышление Вне зависимости от возраста

Ученые из Колумбийского университета обнаружили, что аэробика улучшает качество мышления значительнее, чем растяжка мышц. Об этом в четверг пишет Naked Science со ссылкой на научную статью в Neurology.

В эксперименте участвовали 132 добровольца в возрасте от 20 до 67 лет. При этом у них не было когнитивных нарушений и вредных привычек (курение). Кроме того, никто из них регулярно не занимался спортом.

Участником случайным образом разделили на две группы. Добровольцы из первой группы занимались беговой дорожке, велотренажере и эллиптическом тренажере на протяжении полугода по четыре раза в неделю. При этом в течение первого месяца эксперимента участники постепенно наращивали нагрузку, а остальные пять месяцев тренировались с силой, которая соответствовала 75% их максимальной частоты сердечных сокращений. А группа №2 все это время делала упражнения для растяжения и укрепления мышц кора.

Для определения результата ученые использовали несколько метрик. Они провели измерения в начале и конце опыта. Оказалось, что показатель исполнительных функций у участников первой группы вырос в среднем на 0,5 балла. Кроме того, у них увеличилась толщина кортикального слоя в левой лобной области мозга. Этот результат коснулся всех участников группы вне зависимости от возраста. А вторая группа улучшила свои показатели лишь на половину результата первой группы.

Добавим, в январе 2019 года стало известно, что ученые из Института поведенческой и клинической неврологии Кембриджского университета разработали и протестировали новую игру «Декодер». Она направлена на повышение внимание и концентрации пользователя. Эффективность протестировали на 75 добровольцах.