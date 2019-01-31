Московская биржа открылась на повышении Индекс Мосбиржи - 2527,76; РТС - 1215,51

Московская биржа в четверг открылась на повышении. Индекс Мосбиржи вырос на 0,63% до 2527,76 пунктов. Индекс РТС поднялся на 1,38% и составил 1215,51 пунктов.

Ведущий аналитик компании «Олма» Антон Старцев отметил, что в начале торгов возможно «тестирование» уровня 1200 пунктов по индексу РТС под воздействием благоприятного внешнего фона. Комментарий ФРС США позволяет ожидать длительной паузы в цикле ужесточения денежной политики, что стало основанием для ослабления доллара США и повышения котировок как на фондовых, так и на сырьевых площадках.

На валютном рынке в начале торгов вероятно углубление коррекции вниз по паре доллар-рубль, считает аналитик. Это может произойти в рамках реакции на «мягкий» комментарий ФРС.