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31.01.19 / 17:10 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Эрмитаж добавил к студентам и пенсионерам аспирантов

Распространил льготу на бесплатное посещение музея

Фото АБН

Государственный Эрмитаж распространил льготу на бесплатное посещение музея на аспирантов. Ранее этой льготой могли воспользоваться только студенты, пенсионеры и дети, напомнили в Эрмитаже в четверг.

Также льготу распространили на адъюнктов и ассистентов-стажеров. Воспользоваться ей можно будет с 1 февраля 2019 года.

Напомним, льготы для прохода в Эрмитаж имеют граждане России и Беларуси. Кроме того, для жителей этих стран обычный билет в Эрмитаж стоит 400 рублей вместо 700 рублей для иностранцев. Также в Эрмитаже есть день бесплатного посещения. Это третий четверг месяца.

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