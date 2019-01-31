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31.01.19 / 10:59 Новости / Петербург и Ленобласть

Глава Госстройнадзора Петербурга Евгений Ким оставляет пост

«Это обычная ротация кадров», - пояснил он

Коллаж АБН

Руководитель Службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга Евгений Ким оставляет свою должность. Информацию об этом подтвердил сам Ким в беседе с «Фонтанкой».

Издание уточняет, что заявление об увольнении «по обоюдному желанию» было написано накануне. «Это реальная обычная ротация кадров и формирование новой команды», — пояснил Ким. Он не уточнил место новой работы и имя нового главы городского Госстройнадзора.

Напомним, на прошлой неделе в Госстройнадзоре Петербурга прошли гласные оперативные мероприятия. В ведомстве уточнили, что оказывают содействия УФСБ. Тогда же «Фонтанка» сообщала, что силовики проводят мероприятия у первого заместителя главы службы Елены Чеготовой, Евгения Кима, а также начальника управления выдачи разрешений Арсения Волкова.

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