Как навести порядок в офисе недорого и безопасно? Внутреннее убранство офиса любой достойной организации влияет на репутацию и престиж.

Важно, чтобы присутствовала рабочая атмосфера, сотрудники чувствовали себя комфортно и интерьер соответствовал сфере, в которой компания ведет свою деятельность. Соответственно, хаос и беспорядок в рабочих помещениях – серьезная проблема для любого бизнеса. Неоднократно доказано, что чистота серьезно влияет на работоспособность в независимости от специфики труда.

Качественная уборка в офисе – дело сложное и ответственное, поэтому доверять ее следует настоящим профессионалам, в арсенале которых присутствуют не только хорошие моющие средства, но и большой опыт. Компания “ТОПКЛИН СЕРВИС” ежедневно создает благоприятные условия для труда во многих столичных организациях. Многолетняя практика, соответствие всем стандартам и множество отзывов от крупнейших московских фирм – малая часть преимуществ сервиса.

Особенности правильной уборки

При детальном разборе такой темы становится ясно, что даже в относительно небольшом офисе работы для уборщиков более чем достаточно. В отличие от обычной квартиры или дома, рабочие помещения загрязняются в разы быстрее. Связано это со многими факторами, среди которых стоит отметить такие:

работники и клиенты постоянно заносят уличную грязь в помещения;

присутствует всевозможная оргтехника, требующая правильного подхода к уборке;

времени на клининг остается мало как перед рабочим днем, так и после;

необходимо всегда соблюдать правила безопасности.

Нанимая на работу штатных уборщиков, руководителям приходится брать на себя немалое количество обязательств, в том числе и финансовых: выплаты зарплат, отпускных, больничных. Также стоит брать в расчет необходимость постоянных отчислений в ФНС и пенсионный фонд. Таким образом наведение порядка даже несколько раз в неделю становится слишком дорогим удовольствием. “ТОПКЛИН СЕРВИС” предоставляют свои услуги на контрактной основе, что позволяет в несколько раз сократить расходы на поддержание чистоты. Доверяя такую работу надежному подрядчику не придется еще и прикладывать усилия для контроля уборщиков, а также тратиться на приобретение моющих средств и разного инструментария.

Сотрудничество с клининг-сервисом

Команда специалистов справится со всеми задачами самостоятельно и в соответствии с существующими в России стандартами. Опытные клинеры используют только профессиональные средства, позволяющие создать должную атмосферу в любом офисном или торговом центре. Все задачи, поставленные решаются с учетом договора и ориентиром на правила, о которых можно узнать здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/Уборка#Охрана_труда

Стоимость подобных услуг зависит от частоты их выполнения, а также специфики помещений. Однако даже в исключительных случаях, как показывает практика, сотрудничество с подрядчиком является более выгодным, чем прием в штат уборщиков. При этом специалисты всегда примут во внимание пожелания клиентов и предоставят гарантию на выполняемые работы.