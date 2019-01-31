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31.01.19 / 18:40 Новости / Россия и мир / Экономика

Международные резервы РФ выросли на $200 млн за неделю

И достигли $469,8 млрд

Международные резервы РФ выросли на $200 млн за неделю. Об этом стало известно в четверг из материалов ЦБ РФ.

По состоянию на 25 января 2019 года международные резервы составили $469,8 млрд. Неделей ранее эта сумма достигала $469,6 млрд.

Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении Центробанка РФ и правительства РФ. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

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