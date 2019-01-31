Прогноз валют на февраль: доллар 63-66 рубля, евро 74-78 рубля

В начале февраля в Москве состоится заседание ЦБ, но аналитики не ожидают изменений по ключевой ставке. Февраль обещает рублю большую волатильность, чем в январе, но падения ждать не стоит, уверяют эксперты. Кроме того, в центре внимания, как всегда, будут антироссийские санкции.

Анна Кокорева, заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари»:

Декабрьская паника на валютном рынке осталась позади, январь прошел на позитивной ноте. Так, пара доллар/рубль снизилась с 69 рублей до 65 рублей, пара евро/рубль – с 79,2 рубля до 75 рубля. Таким образом, рубль укрепился по отношению к доллару на 4,35%, а по отношению к евро – на 5%.

Основными факторами укрепления российской валюты стали: восстановление цен на нефть (в январе котировки Brent поднялись до $63 за баррель), отсутствие масштабных валютных интервенций ЦБ РФ (из-за падения цен на нефть в декабре объемы покупок существенно снизились), ну, и, конечно, отсутствие негативного геополитического фона несмотря на то, что отношения между Россией и западными странами остаются напряженными.

Февраль обещает рублевым парам более высокую волатильность, тем не менее, существенного падения или укрепления рубля ждать не стоит. Что изменится в феврале для рубля? Во-первых, изменятся объемы покупки валюты на внутреннем рынке. ЦБ РФ с 6 февраля возобновит отложенные покупки, таким образом, давление в результате интервенций будет постепенно нарастать.

Во-вторых, цены на нефть не торопятся продолжать рост и могут возобновить падение, если коммерческие запасы в США начнут расти, а спрос падать. Также этому может поспособствовать ситуация в Венесуэле. Из-за санкций американским НПЗ придется отказаться от покупки венесуэльской нефти, а это 500-600 тыс. баррелей в сутки, а значит, эти объемы могут попасть на мировой рынок. Если так произойдет, то Brent окажется под давлением. Если же по каким-либо причинам цены пойдут вверх, то радоваться не стоит. На этом фоне ЦБ начнет увеличивать объемы покупок валюты, так как они пропорциональны цене на нефть.

Таким образом, рублевые пары постепенно будут смещаться вверх. Сдерживать негативную динамику будет политика Центробанка и позитивная макростатистика. На ближайшем заседании 8 февраля 2019 года регулятор оставит ставку без изменений и сохранит жесткую риторику. В начале месяца будут выходить макроэкономические данные за январь, по ряду показателей ожидается улучшение.

С учетом вышеперечисленных событий средний курс по доллару в феврале составит 66,3 рубля, средний курс по евро будет находиться на отметке 75,5 рубля.

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В феврале в фокусе вновь окажутся антироссийские санкции. Работа правительства США после «шатдауна» временно возобновлена, и, чтобы не допустить повторения, власти должны будут, в первую очередь, договориться по поводу миграционной политики. Этих договоренностей они должны достигнуть в течение двух-трех недель, и, если договоренности будут достигнуты в срок, Конгресс США вскоре вернется и к вопросу антироссийских санкций. Здесь следует отметить, что отмена санкций в отношении «Русала» и других компаний Олега Дерипаски не означает автоматического смягчения или отмены санкционной политики, направленной против России. Таким образом, нельзя исключить того, что в конце февраля могут быть введены антироссийские санкции в самом жестком варианте с ограничениями долларовых расчетов российских госбанков и лимитами на покупку нового российского долга.

Введение санкций, безусловно, будет иметь негативный эффект для рубля. Курс доллара США в результате рискует подскочить до 70-73 руб./$ в течение нескольких дней после введения санкций. Пока же в ближайшие пару недель на валютном рынке ожидается затишье, и курс доллара США, скорее всего, продолжит колебания в области 65-68 руб./$ при условии сохранения цен на нефть Brent вблизи $60 за баррель. Дальнейшему укреплению рубля под отметку 65 за 1$ будут препятствовать покупки валюты для Минфина, в том числе отложенные с августа 2018 года. Курс евро будет колебаться в феврале, по всей видимости, будет колебаться в диапазоне 74-78 руб./€.