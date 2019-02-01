В Петербурге предложили смягчающие поправки к закону о митингах Депутаты поддержали инициативу

В Петербурге предложили смягчающие поправки к городскому закону о митингах. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе председателя комитета по законодательству ЗакСа Дениса Четырбока (“Единая Россия”).

Инициатива предусматривает увеличение количества (как минимум до восьми) и определение специальных гайд-парков, где разрешено проводить митинги без согласования, введение временного моратория на проведение митингов на объектах транспортной инфраструктуры (по утрам с 7:30 до 9:30 утра и по вечерам с 17:30 до 20:00), увеличение максимального количества участников акций, не требующих согласования — с 200 до 500 человек.

Кроме того, предлагается для информирования властей о митинге подавать документы только в комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Законопроект 1 февраля представил Денис Четырбок на заседании парламентского комитета по законодательству. Присутствовавшие депутаты поддержали инициативу.

Добавим, в декабре комитет по законодательству ЗакСа обсуждал подобные поправки. Тогда Четырбок предложил еще и упростить процедуру подачи уведомления о митинге. Например, использовать электронно-цифровую подпись.