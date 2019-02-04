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04.02.19 / 16:39 Новости / Россия и мир / Финансы / Экономика

ЦБ РФ понизил официальные курсы валют

Курс оллара - 65,5859 рубля; курс евро - 75,0565 рубля

Банк России понизил официальные курсы валют на вторник. Официальный доллар подешевел на 7,42 копейки.

Доллар во вторник будет стоить 65,5859 рубля. Европейская валюта упала на 9,16 копейки и достигла отметки 75,0565 рубля.

На Московской бирже основные иностранные валюты торгуются в плюсе. По фиксингу на 16:17 по московскому времени доллар подорожал на 15 копеек. Он торгуется у отметки 65,6550 рубля. Курс евро прибавил 7 копеек и достиг уровня 75,1525 рубля.

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