Дворцовый мост украсят декоративной подсветкой в честь Китайского нового года Она будет гореть до 19 февраля

На Дворцовом мосту в Петербурге 4 февраля включат красную декоративную подсветку в честь Китайского нового года. Об этом в понедельник сообщили в комитете по внешним связям Петербурга.

Включение подсветки является традиционной частью фестиваля «Китайский новый год — весёлый праздник весны» в Петербурге. Подсветку включат в 17:25 по московскому времени. Однако, по словам специалистов, она может включится немного позже (в пределах получаса) в зависимости от погоды. Подсветка будет гореть до 19-го февраля. В рамках фестиваля будут проводиться различные мероприятия для детей и взрослых.

Напомним, первое официальное празднование Китайского нового года по восточному календарю в Петербурге прошло в 2014 году. Полную программу фестиваля «Китайский Новый год – веселый праздник весны» можно посмотреть на сайте комитета по внешним связям Петербурга www.kvs.spb.ru.