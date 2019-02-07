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07.02.19 / 10:49 Новости / Петербург и Ленобласть

Движение в центре Петербурга перекроют на ночь

ГИБДД перекроет пять улиц

Фото АБН

Движение транспорта в центре Петербурга перекроют на ночь с 21.00 по московскому времени 7 февраля до 7.00 8 февраля. Об этом в четверг сообщили в комитете по благоустройству Смольного.

ГИБДД перекроет пять улиц — улицу Чехова, Басков переулок – от улицы Короленко до Радищева, Преображенскую площадь, улицу Рылеева и Манежный переулок. На них будут работать эвакуаторы. ГУДП «Центр» будет очищать проезжую часть и тротуары от снега. Припаркованные на этих улицах машины будут эвакуировать на соседние участки.

Напомним, накануне дорожная инспекция перекрывала четыре улицы Захарьевскую улицу, Фурштатскую улицу, улицу Чайковского – от Литейного проспекта до Гагаринской улицы и Таврическую улицу – от Кирочной улицы до Суворовского проспекта. Там также проводилась комплексная уборка снега.

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