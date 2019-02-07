В Петербурге на заводе Nissan начали производить новый Nissan Qashqai Новая модель приобрела несколько важных обновлений согласно глобальной стратегии Nissan Intelligent Mobility

В Петербурге на заводе Nissan 7 февраля запустили производство новой модели Nissan Qashqai. Об этом в компании сообщил в четверг.

Отмечается, что новая модель приобрела несколько важных обновлений согласно глобальной стратегии Nissan Intelligent Mobility. У Nissan Qashqai “стильный и запоминающийся облик, более качественная в сравнении с предшественником отделка салона”. Кроме того, новый автомобиль обладает системой интеллектуальной остановки перед препятствием Forward Emergency Braking (FEB), а также система, обнаруживающая препятствия при движении задним ходом (RCTA).

Инженеры Nissan Technical Center в России адаптировали функционал автомобиля к условиям отечественных дорог. Так машина стала более морозоустойчивой. Также в ней была повышена шумоизоляция. Еще на заводе автомобилям нового модельного ряда установят мультимедийную систему “Яндекс.Авто”.

Добавим, в продажу автомобили поступят уже через несколько месяцев, однако точную дату в компании не сообщили. Сборка новой модели стартовала спустя почти четыре месяца после начала производства Nissan X-Trail. Петербургский завод в этом году отпразднует свой 10-летний юбилей.