Беглов поручил спросить петербуржцев об использовании соли против льда Самые доступные антигололедные реагенты в основном состоят из обычной соли

В воскресенье в Смольном разбирали ситуацию с уборкой города. На совещании врио губернатора поручил провести опрос среди жителей Санкт-Петербурга об использовании на улицах антигололёдных реагентов. Основной компонент антигололедных реагентов хлорид натрия, то есть соль.

На совещании в Смольном обсуждали субботник на который для борьбы со снегом и льдом вышли более трех десятков чиновников. «Такие события нас объединяют и укрепляют», — сказал глава Петербурга Александр Беглов.

Он также поручил провести опрос, то есть узнать общественное мнение относительно возможности применения антигололедных реагентов на улицах.

По данным АБН, самые доступные антигололедные реагенты в основном состоят из обычной соли, то есть хлорида натрия. От использования соли на улицах в Петербурге отказались три года назад.