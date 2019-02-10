В библиотеке имени Герцена покажут фильм о жизни Фриды Кало После показа картины состоится дискуссия

Библиотека имени А.И. Герцена во вторник, 12 февраля покажет фильм о знаменитой мексиканской художнице Фриде Кало.

Как сообщает пресс-служба библиотеки, посетили смогут ознакомиться с подборой книг, которые позволят по-новому взглянуть на жизнь и творчество одной из самых известных художниц прошлого века. Кроме того, в библиотеке на Новогородской, 27, пройдет показ фильма, в основу которого легла книга Хейден Эрреры «Фрида: Биография Фриды Кало».

После просмотра все желающие смогут поучаствовать в дискуссии о судьбе Кало.

Напомним, весной этого года в Петербург приедет из Москвы выставка работ художницы и ее супруга Диего Риверы.