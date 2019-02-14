На ЗСД заработали камеры фиксации нарушений Деньги со штрафов отправят в бюджет

На всех участках западного скоростного диаметра запустили камеры контроля, которые в режиме фото и видеосъемки фиксируют нарушения скоростного режима. Теперь за превышение скорости водителям будут приходить штрафы.

Камеры запустили в работу 14 февраля. Сами камеры были установлены раньше, но они не отправляли данные о нарушениях в Центр автоматизированной фиксации нарушений. Теперь данные будут доходить до центра, а водителям, превышающим скорость, будут приходить штрафы.

Правила запрещают ездить по ЗСД со скоростью более 110 км/ч, на центральном участке максимально допустимая скорость – 90 км/ч. Впрочем, на ЗСД установлены те же камеры, что и в городе, которые не фиксируют нарушение, если скоростной режим превышен не более чем на 20 км/ч.

Финансовое бремя по установке камер взял на себя оператор ЗСД – «Магистраль северной столицы». Штрафы с тех, кто нарушает правила дорожного движения, будут отправляться в бюджет.