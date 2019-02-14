Умер народный артист России Сергей Захаров Ему было 69 лет



В одной из московских клиник в возрасте 69 лет умер народный артист России Сергей Захаров, сообщили в региональном Союзе концертных деятелей.

Он родился в 1950 году в Николаевской области Украины. Получил высшее образование в Ленинградском музыкальном училище имени Римского-Корсакова и в 1973 году начал работать в Ленинградском мюзик-холле.

В 1974 году благодаря премии на международном конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии и «Сопот-1974» в Польше Захаров стал одним из самых популярных эстрадных молодых исполнителей.

В 1985 году Захаров был назначен солистом арт-агентства Союза концертных деятелей Ленинграда.

Свои соболезнования в связи с его кончиной высказал председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров.

«Его смерть – это тяжелая утрата для петербургской сцены и всей российской культуры. Ушел из жизни выдающийся артист, творчество которого знали и любили люди многих поколений», — сообщил Макаров.