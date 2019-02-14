Все новости

14.02.19 / 12:56 Новости

В банкоматы Петербурга вносили фальшивые пятитысячные купюры

Этим занимался 41-летний злоумышленник

Фото ГУ МВД по Республике Дагестан

Главное управление МВД России по Петербургу и Ленобласти, ГУ уголовного розыска МВД России и ФСБ задержали 41-летнего петербуржца, который подделывал 5-тысячные купюры, — сообщила АБН официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Он делал и сбывал фальшивые пятитысячные банкноты. Преступник у себя дома наносил на них дополнительные элементы защиты. Потом он вносил из в банкомат, откуда снимал с нее уже настоящие деньги. Отмечается, что мужчина был генеральным директором одной из петербургских организаций.

Правоохранители установили 15 эпизодов противоправной деятельности. Он сбытыл в общей сложности несколько сотен купюр и заработал более 1 миллиона рублей. В квартире задержанного нашли и изъяли 26 поддельных пятитысячных банкнот и паспорта жителей других регионов.

Возбуждены уголовные дела.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

﻿

Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
*Материалы в рубрике ""Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2019

115 SQL queries done. Page generation took 0,156 seconds.