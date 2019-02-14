В банкоматы Петербурга вносили фальшивые пятитысячные купюры Этим занимался 41-летний злоумышленник

Главное управление МВД России по Петербургу и Ленобласти, ГУ уголовного розыска МВД России и ФСБ задержали 41-летнего петербуржца, который подделывал 5-тысячные купюры, — сообщила АБН официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Он делал и сбывал фальшивые пятитысячные банкноты. Преступник у себя дома наносил на них дополнительные элементы защиты. Потом он вносил из в банкомат, откуда снимал с нее уже настоящие деньги. Отмечается, что мужчина был генеральным директором одной из петербургских организаций.

Правоохранители установили 15 эпизодов противоправной деятельности. Он сбытыл в общей сложности несколько сотен купюр и заработал более 1 миллиона рублей. В квартире задержанного нашли и изъяли 26 поддельных пятитысячных банкнот и паспорта жителей других регионов.

Возбуждены уголовные дела.