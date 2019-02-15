СМИ: Мордашов отдаст часть бизнеса двум сыновьям Они будут владеть 65% Nordgold

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов отдаст 65% акций золотодобывающей компании Nordgold двум сыновьям. Об этом в пятницу пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник.

В ФАС направили ходатайство от «КН-холдинга», через которую Кирилл и Никита Мордашовы будут владеть акциями. Ходатайство касается приобретения прав, которые позволят определять ведение предпринимательской деятельности ООО «Нордголд менеджмент» и аффилированных с ним компаний, формирующих Nordgold.

Представитель Мордашова Анастасия Мишанина подтвердила изданию эту информацию и отметила, что это не повлияет на стратегию и стандарты управления компании. Сам бизнесмен рассказал «Ведомостям, что собирается ввести сыновей «в курс дела», а также поделиться с ними накопленными знаниями и опытом в бизнесе.

Добавим, Кирилл и Никита Мордашовы владеют по 50% акций «КН-холдинг». Молодым бизнесменам по 19 и 18 лет соответственно.